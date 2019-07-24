РИАМО – 24 июл. В Орехово-Зуевском городском округе полицейские раскрыли кражу автомобиля, сумма ущерба превысила 35 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что около одного из домов в деревне Язвищи неизвестный совершил хищение автомобиля отечественного производства.

«Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции МУ МВД задержан мужчина в возрасте 36 лет, подозреваемый в совершение данного преступления», – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.