РИАМО - 24 июл. В гинекологическое отделение Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) на плановое оперативное лечение поступила пациентка 25 лет с диагнозом миома матки гигантских размеров, девушку уже выписали домой, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Предварительная диагностика пациентки показала субсерозно-интерстициальное расположение узла, миома быстро увеличивалась и в самом узле было зафиксировано нарушение кровообращения. Симптомом, заставившим пациентку обратиться к врачу стало увеличение объема живота - именно с такой жалобой молодая женщина обратилась в апреле 2019 года в женскую консультацию по месту жительства.

«Здесь врачи диагностировали миому матки больших размеров и направили пациентку в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). В середине июля была произведена операция», - говорится в сообщении.

Из-за гигантских размеров опухоли, производить операционное вмешательство малоинвазивным лапароскопическим доступом не представлялось возможным. Было произведено нижнесрединное чревосечение. В результате был удален миоматозный узел диаметром до 20 сантиметров и одна маточная труба.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка выписана домой в удовлетворительном состояния на шестые сутки.

«В данном случае врачам удалось сохранить молодой женщине способность к деторождению. В ходе операции, несмотря на большой размер опухоли, не производилось вскрытие полости матки и после завершения реабилитационного периода пациентка сможет вернуться к привычному образу жизни», - отметил директор МОНИИАГ, профессор, заслуженный врач РРФ, доктор медицинских наук Василий Петрухин.

Он добавил, что врачи МОНИИАГ обладают большим опытом проведения органосберегающих операций, ведь это особо важно для пациенток детородного возраста.