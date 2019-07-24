РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. В текущем году около 30% выпускников школ подмосковного Подольска сдали ЕГЭ по трем предметам на 220 баллов и выше, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2019 году в городском округе Подольск увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 220 баллов и выше по трем предметам. Если в 2018 году таких выпускников было 24%, то в 2019 году – 28,6%. Получили от 160 до 219 баллов 40% выпускников», – говорится в сообщении.

Так, больше всего учащихся с высокими баллами в лицеях №№1, 23, 26 и лицее «ЭКУС», гимназии имени Подольских курсантов, гимназии №4, школе №30.

Также в текущем году значительно увеличилось количество школ, в которых отсутствуют неудовлетворительные результаты ЕГЭ по всем предметам. В 2017 году такие результаты показала Дубровицкая школа, в 2018 году – школа в поселке МИС и Толбинская школа.

В нынешнем году участники ЕГЭ из 10 общеобразовательных учреждений округа преодолели минимальный порог по обязательным и выбранным предметам. Это выпускники гимназии №4, лицеев Климовска, «ЭКУС», «Парус», школ №№12, 18 имени Подольских курсантов, Дубровицкой, Толбинской, Быковской и поселка МИС.