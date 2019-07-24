РИАМО – 24 июл. По новому участку трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург в сутки проезжает в среднем 10 тысяч автомобилей, при этом по дням недели трафик распределяется неравномерно, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Автодор».

Менее чем за три недели, с 3 по 22 июля 2019 года, на открытом этим летом участке скоростной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург (с 97-го по 149-й километр) зафиксировано около 200 тысяч проездов машин.

«В среднем в сутки по этому участку, который проходит по Московской и Тверской областям, проезжает около 10 тысяч автомобилей. Интенсивность постепенно растет. Трафик распределяется неравномерно, наиболее загруженными днями недели являются пятницы, наиболее свободными – понедельники», – говорится в сообщении.

Так, 19 июля было зафиксировано уже более 16 тысяч проездов.

Около половины оплат проездов – 47,8% – производится по транспондерам. Примерно три четверти проездов приходится на транспортные средства первой категории тарификации, то есть легковые автомобили. Но и большегрузов проезжает немало, к четвертой категории относится почти каждый седьмой проезжающий автомобиль.

Кроме того, практически завершены работы в обоих направлениях на участке автодороги, соединяющей М-10 «Россия» в районе Ямуги и 97-й километр М-11 Москва – Санкт-Петербург в Подмосковье.

«Пока он открыт для движения только в направлении от М-11 к М-10. О дате начала движения от М-10 к М-11 мы сообщим дополнительно, проезд по этой новой дороге – бесплатный», – резюмируется в материале.