РИАМО – 24 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» пять наборов книг от издательства «Эксмо».

В набор входят книги: Кэрри Лонсдейл «Прошлым летом», Бернар Вербер «Ящик пандоры», Элизабет Макнил «Мастерская кукол».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписанным на «РИАМО в Москве» и сделать репост сообщения о данном конкурсе. Профиль участника должен быть открыт.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Победители будут определены случайным образом 1 августа.

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