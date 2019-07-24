РИАМО - 24 июл. Свыше 450 человек стали участниками уникального проекта трудовых отрядов «Чистогорье» в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Молодежь принимает участие в благоустройстве муниципалитета, высадке зеленых насаждений, а также в организации и проведении развлекательных мероприятий. Ребята работают в тех же территориальных управлениях, в которых проживают.

«Очень радует, что помимо работы в отрядах, ребята еще изучают историю родного края и посещают экскурсии по знаковым местам Солнечногорска. Сегодня директор музея ратной и трудовой славы «Выстрел» рассказал о легендарных курсах для высшего офицерского состава, которые существовали здесь вплоть до 2009 года. После трудового дня ребят пригласят в музей. Такое сочетание труда и отдыха является отличным примером работы с молодежью, – отметила руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Солнечногорск Наталья Никитина.

С начала работы трудовых отрядов их участниками уже стали свыше 450 человек. На следующий год проект планируют расширить и увеличить количество трудоустроенных ребят в летний период времени.

В настоящее время продолжается прием заявок и документов на участие в третьей смене. Чтобы записаться желающие могут прийти в молодежный центр «Возрождение», расположенный на улице Дзержинского, 13 и подтвердить свою готовность работать в следующем месяце.

Для работников установлена пятидневная рабочая неделя (20 часов) с 09:00 до 13:30 с перерывом на обед 30 минут с 11:30 до 12:00. Заработная плата за месяц работы составит 8100 рублей.