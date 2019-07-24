РИАМО – 24 июл. В деревне Голубое городского округа Солнечногорск пресекли незаконную вырубку липовой рощи, к решению проблемы подключились правоохранители, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Вырубка деревьев на участке началась еще в конце июня. У собственника был порубочный билет, но в начале июля администрация городского округа Солнечногорск официально отозвала его. Однако вырубка не остановилась до тех пор, пока в ситуацию не вмешались сотрудники администрации территориального управления Андреевка, которые взаимодействуют с инициативной группой местных жителей.

«Порубочный билет на 453 липы изначально был выдан незаконно, а соответственно не имел никакой юридической силы. Собственник участка не смог предоставить разрешающих документов, и мы вызвали сотрудников полиции, чтобы остановить незаконную деятельность», – сказал начальник территориального управления Андреевка Олег Морковский.

В случае возобновления вырубки деревьев власти пообещали пресечь нарушение. Заявление от инициативной группы местных жителей и администрации уже передано в прокуратуру.