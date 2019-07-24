РИАМО – 24 июл. Из-за дорожной аварии задерживаются трамваи маршрутов №№32, 43 и 46 на востоке Москвы в сторону метро «Авиамоторная», сообщается в Twitter-аккаунте «Мострансавто».

«Из-за ДТП на пересечении проспекта Буденного и Семеновского проезда задерживаются трамваи №№32, 43, 46 в сторону метро «Авиамоторная», – говорится в сообщении.

От метро «Семеновская» к «Авиамоторной» трамваи едут в объезд – через проспект Буденного и шоссе Энтузиастов. Пассажиров призвали быть внимательнее при выборе маршрута.

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