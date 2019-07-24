РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июл. Ребят из подмосковных Люберец приглашают принять участие в конкурсе рисунков, посвященных деятельности службы спасения региона, говорится на сайте администрации муниципалитета.

В Подмосковье начался творческий конкурс, которому дали название «Служба спасения Московской области глазами детей». Его стали проводить для того, чтобы подрастающее поколение понимало, насколько важен труд работников системы-112.

«Служба спасения «112» Московской области приглашает юных люберчан к участию в творческом конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей». Конкурсные работы принимают до 25 августа по адресу: 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, дом №7А. Электронная почта конкурса: konkurs112@mail.ru», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится в четырех номинациях. В номинации «Всегда рядом» принимаются детские рисунки, выполненные в любой технике и изображающие деятельность системы-112 Московской области, а также пожарной охраны, МЧС, МВД, скорой помощи, аварийной службы газа. Рисунок должен содержать логотип службы «112».

В номинации «112 историй» участвуют художественные плакаты, которые привлекают внимание к деятельности системы-112 Подмосковья и разъясняют ее. Плакат может быть выполнен в традиционной технике или в стилистике Digitalart – в цифровой форме с помощью информационных технологий и векторной графики с использованием компьютерных программ. Плакат тоже должен содержать логотип службы «112».

В номинации «Безопасный мир» участвуют работы, выполненные в любой технике и изображающие рисованные игры-ходилки, лабиринты, рисунки-головоломки, сборники-альбомы нарисованных историй о службе «112». Они должны показывать правильность действий при возникновении опасности, попадании в сложные жизненные ситуации.

В номинации «Семь Я» принимают командные работы, выполненные всей семьей в любой из остальных номинаций.

«Победителей в каждой номинации определит жюри конкурса на основе бальной системы. В каждой номинации будет определен один победитель и два лауреата, которые получат дипломы и призы. Награждение пройдет в середине сентября в доме правительства Московской области», – заключается в сообщении.