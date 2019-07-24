РИАМО – 24 июл. Пожар вспыхнул в дачном доме в Наро-Фоминском городском округе, к месту происшествия отправили три единицы техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду в 14:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: деревня Зинаевка, СНТ «Факел».

«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», – говорится в сообщении.