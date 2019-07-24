РИАМО - 24 июл. Юные воскресенские спортсмены, занимающиеся в спортивной школе олимпийского резерва «Химик», получили приятный и полезный подарок – для спортшколы приобрели новый комфортабельный автобус вместимостью 48 пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Автобус может одновременно перевозить сразу две команды.

«Автобус приобретен за счет областных средств с софинансированием из бюджета <…> (муниципалитета – ред.) и непосредственной помощи губернатора Подмосковья», — говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии по передаче транспортного средства спортклубу приняли участие исполняющий обязанности руководителя районной администрации Артур Болотников, его заместитель Владислав Сатинаев, заместитель директора спортшколы Наталья Смирнова, тренеры, руководство районного Спорткомитета и, конечно, юные хоккеисты.

Спортивная школа «Химик» была создана в 60-е годы прошлого века с двумя отделениями - бокса и хоккея. В 1978 году она стала специализированной школой по хоккею. С тех пор из нее вышло много выдающихся спортсменов, которыми гордится не только Воскресенск, но и вся страна. Воспитанники школы становились чемпионами и призерами олимпиад, чемпионатов мира и Европы, выступали за команды НХЛ и становились обладателями Кубка Стэнли.

Сейчас тренеры и педагоги воспитывают новое поколение юных хоккеистов, и новый автобус будет для них как нельзя кстати.