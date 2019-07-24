РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июл. Около 80 новых рабочих мест могут создать в технопарке в поселке Нахабино Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина в среду посетила технопарк «Нахабино». Здесь на площади более 2 гектаров расположены 74 резидента – медицинский центр, складские помещения, офисы и разнообразные производства полного цикла (от бумажных стаканчиков до гончарной мастерской).

«В настоящее время инвестблок администрации совместно с руководством ОАО «Технопарк «Нахабино» работает над вопросом предоставления дополнительных мощностей для еще одного будущего резидента. Ожидается, что новая производственная кампания позволит создать на площадке технопарка порядка 80 новых рабочих мест и принесет дополнительный доход в муниципальный бюджет», – говорится в сообщении.

Глава муниципалитета подчеркнула, что на территории горокруга работает огромное количество интересных и уникальных производственных кампаний. Малый и средний бизнес всегда может рассчитывать на муниципальные и региональные меры поддержки. За консультацией и поддержкой можно обратиться в профильный отдел администрации. Записаться можно на прием по телефону: 8(495)562-46-68.

«Каждый квадратный метр земли и помещений должен эффективно работать, мы с моими коллегами из инвестблока постараемся и дальше создавать комфортные условия для малого и среднего бизнеса», – отметила Хаймурзина.