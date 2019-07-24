РИАМО - 24 июл. Станции водоочистки установят в двух населенных пунктах Коломенского округа Подмосковья по губернаторской программе «Чистая вода», направленной на обеспечение жителей Подмосковья качественной питьевой водой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Первая станция водоочистки будет установлена на водозаборном узле в поселке Первомайском. Вторую оборудуют за счет инвестиционной программы МУП «Тепло Коломны» в деревне Семеновское.

«На сегодняшний день в округе более 85% жителей обеспечены качественной и безопасной водой. Особого внимания требуют водозаборные узлы в сельской местности», — сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Он добавил, что работа по реконструкции водозаборных узлов продолжается в рамках губернаторской программы «Чистая вода», по завершении которой все жители округа будут получать из-под крана воду, соответствующую современным нормам.