РИАМО - 24 июл. В среду с жителями села Непецино Коломенского городского округа обсудили проект благоустройства местного парка, в нем планируют сделать амфитеатр, две беседки и обустроить спуск к роднику, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Планируется, что в парке появится четыре зоны: амфитеатр, который в зимний период будет заливаться для обустройства катка, большая беседка, зимняя беседка и обустроенный спуск к роднику.

«Жители поддержали идею с созданием сети велодорожек и дорожек для пеших прогулок. На территории парка уже есть детский городок, поэтому для ребят постарше можно установить площадку для занятий воркаутом», - отметил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

По всей территории общественного пространства будут установлены лавочки, урны, элементы наружного освещения и озеленения. Возможно появятся перголы – арки для вьющихся растений.

«Меня очень впечатлил проект, очень понравилось, особенно благоустройство нашего карьера, который будет амфитеатром и создание велодорожек - для детей это вообще самое то», - поделилась жительница села Ольга Асадчая.