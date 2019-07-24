РИАМО - 24 июл. Электромонтеров Подмосковья осенью обеспечат электронными браслетами и планшетами для оптимизации их работы, сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«К октябрю тот пилот (пилотный проект – ред.), который проводится на территории Московской области, «Цифровой электромонтер», будет продемонстрирован в конечном виде и будет внедрен во все оперативно-выездные бригады обслуживания», - сказал Ливинский.

Он отметил, что в рамках программы специалисты будут обеспечены планшетом, специальными браслетами и другими техническими устройствами для определения местонахождения и определения совершаемых действий.

«Это позволяет также подсказывать действия, в электронном виде контролировать этапность работы, полноту совершаемых операций, закрытие работ, безопасность, травматизм. Это даст как увеличение производительности труда, так и уменьшение затрат, чтобы обеспечить сдержанный рост тарифов. Пилотирование показывает, что, если правильно расписать операции, 30-50% времени являются непроизводственными затратами», - пояснил Ливинский журналистам.

Как уточнил генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин, пилотное внедрение пройдет в октябре и в Москве, и в Московской области, в ноябре систему планируют внедрить повсеместно.