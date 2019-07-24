РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. Демонтаж незаконного ограждения парковочного места провели на улице Циолковского в подмосковном Подольске по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на самовольную установку ограждений на парковке. Он отметил, что на парковке у дома №15 по улице Циолковского установили незаконное ограждение парковочного места, и попросил его демонтировать.

«Рассмотрев обращение по вопросу демонтажа антипарковочного барьера на улице Циолковского сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по демонтажу антипарковочного барьера проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.