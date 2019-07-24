РИАМО - 24 июл. Свыше 130 маршрутов «Мострансавто» в 16 филиалах предприятия проходят вблизи популярных мест сбора грибов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В дождливую летнюю погоду все больше жителей Подмосковья выбираются на прогулки за грибами. И тут очень кстати приходятся маршруты общественного транспорта к интересующим грибников местам.

«Больше всего маршрутов к популярным местам сбора грибов проходят в Коломне, Озерах, Луховицах и Воскресенске – все 32 маршрута обслуживаются Коломенским филиалом «Мострансавто», - говорится в сообщении.

Кроме того, Волоколамское ПАТП обслуживает 13 маршрутов, а Павлово-Посадское ПАТП — 10 маршрутов, на которых можно добраться до грибных мест.

При этом, в маршрутной сети обоих филиалов есть остановочные пункты с говорящими названиями. Интересный пример — «Грибаново» в Волоколамском филиале. Здесь останавливаются автобусы №37 Лотошино – Максимово, №50 Шаховская – Репотино и №54 Волоколамск – Львово. Также есть остановка «Грибово» в Павлово-Посадском филиале, мимо которой курсирует маршрут №25 Курово – Субботино.

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