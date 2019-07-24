РИАМО - 24 июл. Госадмтехнадзор Московской области провел операцию «Береговая линия», в рамках которой прибрежную зону Истринского водохранилища проверили на присутствие незаконных построек и привели в надлежащее состояние, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Накануне инспекторы Госадмтехнадзора региона вместе с сотрудниками ГУ МЧС России по Подмосковью провели повторный осмотр более 20 километров прибрежных участков Истринского водохранилища, чтобы удостовериться в устранении ранее выявленных нарушений.

«В ходе предыдущего осмотра территории, на некоторых участках береговой линии были выявлены навалы мусора и ненадлежащее состояние территории. По данным фактам законный представитель администрации городского округа Истра был вызван в отдел истринского Госадмтехнадзора для выяснения обстоятельств. На данный момент все нарушения устранены, береговая территория приведена в надлежащее состояние», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов

Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья оценивали состояние прибрежных зон с борта служебного катера ГИМС МЧС, принимающего участие в надзорных мероприятиях.