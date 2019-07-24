РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июл. Одностороннее движение ввели на участке Северной улицы в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Уважаемые автомобилисты! В июле в организации дорожного движения на территории горокруга Красногорск произошли изменения: открыт съезд с эстакады к станции «Павшино» при движении из Москвы. Введено одностороннее движение по улице Северная от улицы Седова до улицы Чапаева в Опалихе», – говорится в сообщении.

Также автомобилистам запрещены левые повороты с улицы Полевая на Волоколамское шоссе в сторону области и с дублера улицы Ленина на улицу Народного Ополчения.

«Напомним, нарушителю требований знака «кирпич» грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. За поворот в неположенном месте штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей», – заключается в сообщении.