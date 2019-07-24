РИАМО – 24 июл. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому российским семьям будут выплачивать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка, пока им не исполнится три года, сообщает Федеральное агентство новостей.

С инициативой расширить меры соцподдержки семей выступил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии с населением, которая прошла 20 июня.

«Утвержденные Госдумой изменения коснулись федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Согласно документу, с 1 января 2020 года дополнительное пособие на первого и второго ребенка назначается семьям, у которых доход на каждого члена семьи ниже двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе», — говорится в сообщении.

Сегодня такие выплаты получают семьи, в которых доход меньше, чем полтора размера прожиточного минимума из расчета на каждого члена семьи. Более того, возраст детей, до которого их мамам и папам полагаются выплаты, сейчас в два раза меньше и составляет полтора года.

Чтобы реализовать этот закон на практике, в 2020 году понадобится 74,9 миллиарда рублей. Подавляющая часть этих трат уже запланирована, тем не менее, будет необходимо израсходовать дополнительно 16,5 миллиардов рублей.