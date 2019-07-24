РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Паршуткин 1 августа проведет личный прием граждан в поселке Малаховка Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Малаховка-Красково».

«Личный прием граждан начальником территориального управления «Малаховка-Красково» Сергеем Паршуткиным состоится 1 августа в 15:00. Прием будет проходить по адресу: поселок Малаховка, 1-я Комсомольская улица, дом 1А. Записаться можно по телефону приемной территориального отдела Малаховки – 8(495)501-05-22», – говорится в сообщении.

В поселении Красково прием пройдет 8 августа в 15:00. Записаться на него можно по телефону приемной территориального отдела Красково: 8(495)501-55-90.