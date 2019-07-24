РИАМО - 24 июл. С начала года на территории Рузского городского округа зарегистрировано пять очагов бешенства, в селе Покровское бешеная крыса укусила мужчину, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Рузский городской округ – один из самых неблагоприятных в Московской области по количеству зарегистрированных случаев бешенства животных. С начала года зарегистрировано пять очагов бешенства в СНТ «Городилово», деревнях Старониколаево, Новотеряево и Молодиково, селе Покровском. Это инфекционное вирусное заболевание лабораторными исследованиями подтверждено у двух собак, двух лисиц и одной крысы.

«Порой люди недооценивают опасность контакта с дикими животными. Так, на территории Московской областной больницы №4 в Рузском городском округе (село Покровское) гражданин схватил крысу, которая бежала вдоль забора. Зверек укусил мужчину за палец», – говорится в сообщении.

Сотрудники больницы отправили труп крысы в лабораторию Рузской станции по борьбе с болезнями животных. Лабораторные исследования выявили, что грызун болел бешенством. Укушенному был назначен курс антирабических уколов.

По итогам первого полугодия в Подмосковье зарегистрирован 51 случай лабораторно подтвержденного диагноза «бешенство» среди диких и домашних животных. По сообщению Роспотребнадзора, основная заболеваемость приходится на собак – 39,3%, лисиц – 25,5% и кошек 23,5%.

Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в городских округах Рузский, Серпухов, Одинцовский и Можайский.

В очагах бешенства животных антирабическую помощь получило более 160 человек.