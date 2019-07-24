РИАМО – 24 июл. Сотрудники отдела надзорной деятельности провели в подмосковном Дзержинском День пожарной безопасности, детям показали принцип вооружения пожарной машины, говорится в сообщении ведомства.

День пожарной безопасности прошел в среду в детском лагере «Солнышко».

«С детьми провели профилактические беседы о мерах пожарной безопасности как в летнем лагере, так и в повседневной жизни. На практическом примере были показаны принципы работы первичных средств пожаротушения, а также систем противопожарной защиты. Показано основное пожарно-техническое вооружение, расположенное в боевой машине, а также принцип его работы», – говорится в сообщении.

Пожарные провели показательные выступления по тушению условного очага возгорания. Воспитанники лагеря лично попробовали работать ручным пожарным стволом.

«С персоналом и воспитателями детского лагеря провели дополнительные инструктажи и занятия о мерах пожарной безопасности. В ходе занятий основной акцент делали на действия персонала в случае возникновения пожара», – отмечается в материале.

Также провели учебно-тренировочную эвакуацию со срабатыванием автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.