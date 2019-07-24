РИАМО - 24 июл. В столице порядка 70% работ по благоустройству проводят на окраинах города, всего в этом году благоустроят около 855 улиц, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Позиция Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы – ред.), чтобы в этом году мы зашли больше за пределы Садового кольца. <…> Мы в этом году примерно на 70% работаем на отдаленных от центра территориях», - сказал Бирюков.

Он отметил, что до конца года планируется благоустроить около 855 столичных улиц.

«За прошедшие семь лет мы сделали порядка 370 парковых территорий и парков по месту жительства. Мы дали возможность людям отдыхать, чтобы бабушки, дедушки, мамы с детьми могли выйти на детский городок», - добавил Бирюков.

Основные работы по благоустройству районов Москвы завершат до 1 сентября, полностью закончат к 1 ноября.