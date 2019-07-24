РИАМО - 24 июл. Сельский фестиваль «Федоскино подворье» впервые провели в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в городском округе Мытищи, гостей ждала обширная культурно-развлекательная программа, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Мероприятие состоялось в деревне Поседкино на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Данс». Его участниками стали сельские труженики, которые живут и работают в населенных пунктах городского округа Мытищи.

«Мы благодарны главе округа Виктору Азарову за то, что поддержал замечательную инициативу по организации фестиваля. Несмотря на то, что сегодня участников конкурсной программы ждет напряженная борьба, все чувствуют себя одной командой. Мы – жители городского округа Мытищи – одно целое!» – обратился к виновникам торжества председатель муниципального совета депутатов Андрей Гореликов.

В программу фестиваля «Федоскино подворье» вошли разнообразные конкурсы, с которыми виртуозно справлялись сельские жители: участники распиливали полено, загоняли гусей, с помощью коромысла переносили воду и доили коров.

Кроме того, трактористы на скорость проезжали «змейку» и задним ходом заезжали в ворота. В течение всего праздника проводились мастер-классы по изготовлению обрядовой куклы из сена, нанесению трафарета на брошюрованный поднос.

Гости смогли побывать на экскурсии по фермерскому хозяйству, ознакомиться с изделиями народных промыслов, поболеть за конкурсантов, посмотреть концертные номера, отведать плов и уху.