РИАМО - 24 июл. В суд направили дело двух москвичей, которые получили свыше миллиона рублей компенсаций за подложные путевки родственника-льготника на лечение в санаторий, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Один из сообщников уголовного дела заранее знал о том, что его родственник имеет право возмещать расходы на проезд. С его помощью он достал фальсифицированные проездные билеты, которые доказывают, что льготник съездил туда и обратно на санаторно-курортное лечение. Мошенник предъявил доверенность в отдел социальной защиты населения вместе с билетами и получил финансовую компенсацию.

«Аналогичным способом фигуранты совершили 33 противоправных деяния, ущерб по которым превысил 1 миллион рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

По данному факту на основании материалов оперативные подразделения МВД РФ в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) и отдел уголовного розыска по Северо-восточному округу Москвы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат).

К уголовной ответственности привлекли 51-летнего и 57-летнюю жителей столицы, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Личность родственника, по льготе которого они получили компенсацию, не установили.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.