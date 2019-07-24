РИАМО - 24 июл. Более 40 друзей и одноклассников арестованного предполагаемого вора в законе Олега Шишканова (Медведева), считают его задержание случайностью, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Шишканова заявила в суде, что представители общественности хотят обратиться к Мосгорсуду с ходатайствами об изменении ему меры пресечения.

«Среди обратившихся известные футбольные тренеры Валерий Газаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также различные мастера спорта», – говорится в сообщении.

Произошедшее спортсмены и артисты считают случайным стечением обстоятельств, в которых должно разобраться следствие.

Согласно информации следствия, Шишкан причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Мужчину проверяют и на причастность к другим преступлениям.

Депутат совета депутатов Раменского района Татьяна Сидорова, одновременно занимавшая должность гендиректора компании «Племзавод Раменское», ее супруг, а также младший сын и сестра бесследно исчезли в феврале 2012 года. Следствию до сих пор не удалось обнаружить их тела.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Шишканова до 12 сентября.

По данным СМИ, 54-летний Шишканов, известный как Шишкан, а также Олег Раменский, является одним из самых известных и авторитетных российских воров в законе.