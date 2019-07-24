РИАМО - 24 июл. В столице запланировано до осени завершить основные работы по благоустройству в рамках программы «Мой район», сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В текущем году примерно на 1,2 тысячах улиц проводятся работы по замене асфальтовых покрытий, опор освещения, по приведению в порядок всех кабельных линий и воздушных линий, дополнительному освещению, проводятся работы по фасадам. Конечно, работы рассчитаны до 1 ноября. Основные работы с тем, чтобы не создавать неудобства для движения по городу, мы выполним до осени», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках программы «Мой район» будет благоустроенно около 3 тысяч дворов, а также приведут в порядок около 120 транспортных объектов.

По его словам, примерно на 225 объектах в столице меняется геометрия улиц, это нужно для того, чтобы не было подтоплений. Уже сделано 120 подобных объектов.

«Таких объектов будет более 200. Работы достаточно крупномасштабные. Только асфальтовое покрытие мы в этом году делаем примерно на 35% больше, чем в предыдущий год», - добавил Бирюков.