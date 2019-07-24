РИАМО - 24 июл. Объявлен электронный аукцион, в ходе которого определят подрядчика на возведение пристройки на 100 мест к школе в Электростали, в учебном корпусе появятся современные классы, актовый зал, библиотека, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Пристройку к школе создадут потому, что классы основного здания сейчас переполнены. Ее открытие запланировали на 2020 год.

«В Единой информационной системе закупок 23 июля 2019 года опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пристройка на 100 мест к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: улица Ялагина, дом 14А», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В учебном корпусе появятся современные классы, актовый зал, библиотека. На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, будет выполнено озеленение.

Пристройку возведут по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.