РИАМО - 24 июл. В Тверском районе столицы капитально отремонтируют здание, построенное более 80 лет назад по индивидуальному проекту, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта в здании в Тверском районе в центре столицы. Капитальный ремонт предусмотрен в четырехэтажном нежилом доме, построенном в 1938 году по индивидуальному проекту», – отмечается в сообщении.

Здание расположено по адресу: Краснопролетарская улица, дом 6А, строение 1, Тверской район, ЦАО.

Проектными решениями в рамках капитального ремонта административного здания предусмотрены фасадные работы, а именно ремонт штукатурного слоя и окраска стен фасада, устройство декоративных навесных фасадных элементов, а также замена облицовки цоколя и крылец, всех козырьков над входами на аналогичные и флагодержателей.

Кроме того, предполагается установка грязеприемных решеток входных групп, устройство новых оконных блоков, внутренних подоконных досок, наружных дверных блоков главного входа и тамбура.

«В рамках проекта заменят покрытие кровли, переустроят главную внутреннюю лестницу в существующих габаритах, обновят облицовку площадок, ступеней и плинтусов лестничной клетки, а также устроят металлические ограждения и поручни лестничных маршей», – перечисляется в материале.

Внутренние работы включают в себя устройство новых дверных блоков, установку стеклянной двери и перегородки, отделяющих холл и коридор первого этажа и замену стяжки полов по всему периметру здания. Проектом предусматривается восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, а также реализация мероприятий по снижению уровня шума в процессе выполнения ремонтных работ.