РИАМО – 24 июл. Отечественные IT-специалисты рассказали интернет-пользователям, почему символ @, который присутствует во всех адресах электронной почты, получил в России необычное имя – «собака», сообщается на сайте aif.ru.

Знак появился в начале 1970-х годов, когда американский инженер Рэй Томлинсон стал использовать его для разделения слов в адресах электронной почты. «Отец» символа называл его «единственным предлогом на клавиатуре» (at). В России для знака @ прижилось имя «собаки» или «собачки», однако точное происхождение этого интернет-жаргонизма неизвестно.

«Есть ряд предположений, и все они основываются на том, что в 1980-е годы еще не было привычной сегодняшним интернет-пользователям графики. Все было текстовым, а точнее, символьным», – отметил IT-специалист Дмитрий Иванов.

По его словам, на мониторах персональных компьютеров серии ДВК знак @ имеет короткий «хвостик», что делает его похожим на схематически нарисованную собаку. Кроме того, символ присутствовал на логотипе международной любительской некоммерческой сети FidoNet, где играл роль носа на морде собаки.

Программист Игорь Беляков назвал еще одну популярную версию происхождения «собачки» и связана она с компьютерной игрой 1979 года Adventure. Игрокам было необходимо пройти лабиринт, состоящий из знаков «!», «+„, “-», а персонаж игры, клады и монстры обозначались буквами и знаками. Один из персонажей – пес – как раз обозначался символом @.

Интересные имена данный значок носит и в зарубежных странах. Например, в Италии русскую «собачку» называют «улиткой», в Дании — «а с хоботом», в Польше и Германии – «обезьяной», «обезьяньим ухом» или «обезьяньим хвостом». В некоторых странах символ именуют «скрюченной а» или «чокнутой а».

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