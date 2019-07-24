РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 июл. Сотрудники отдела по транспорту администрации Котельников выдали предписание собственникам частных автомобильных дорог для приведения их в нормативное состояние, сообщается на официальной странице администрации Котельников в соцсети «ВКонтакте».

23 июля в результате осмотра автомобильных дорог сотрудниками отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения управления градостроительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации городского округа Котельники были выявлены нарушения содержания частных и региональных автомобильных дорог.

«Собственникам частных автомобильных дорог и балансодержателю региональных автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» были направлены письменные предписания о необходимости приведения автомобильных дорог в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597 – 2017 «Дороги автомобильные и улицы». Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», – говорится в сообщении.

Администрация выявила самые частые нарушения – это отсутствие уборки, в том числе смета, пыли и мелкого мусора около бордюрного камня, отсутствие дорожной разметки, крышек ливневой канализации, ненормативное состояние дорожных знаков.