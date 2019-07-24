Грибной сезон в Подмосковье в самом разгаре, соцсети пестрят фотографиями грибников с полными корзинами белых, подосиновиков, опят и других даров леса. Чтобы грибы не испортились, их надо быстро переработать. Если жареные грибы и супы уже приелись, сделайте необычные заготовки, которые порадуют всю семью зимой. Обозреватель РИАМО нашла пять интересных и несложных рецептов заготовок из грибов от подмосковных грибников.

Грибная мука

© Фото, сайт kak-pochemu.info

Сушеные грибы гораздо полезнее отварных или жареных, они лучше усваиваются. При этом грибы можно не просто высушить и сложить в мешочек, а приготовить их них «грибную муку», или грибной порошок.

Приготовление

Для этого можно взять любые грибы, желательно с ярким вкусом. Лучший вариант – ароматный белый гриб. Очищенные свежие грибы нужно высушить в специальных сушилках или в обычной духовке. Высушить грибы нужно хорошо, чтобы они с хрустом разламывались и «гремели» в мешочке. Сушеные грибы перетираем в порошок в кофемолке, кухонном комбайне или блендере.

Грибную муку лучше хранить в стеклянной посуде с плотно закрытой крышкой, тогда она сохранит вкус и аромат целый год. Некоторые хозяйки добавляют в муку морскую соль и любимые специи – получается прекрасная грибная приправа на все случаи жизни.

Грибная мука – идеальная основа для густого грибного крем-супа или соуса. Это прекрасная добавка для первых блюд, гарниров, панировок и несладкой выпечки.

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Грибное масло

Сушеные грибы могут стать основой и для другой изысканной приправы – грибного масла. Ароматное масло, настоянное на лесных грибах и травах, придаст восхитительный вкус привычным блюдам, а еще украсит интерьер вашей кухни.

Главное – выбрать красивую баночку или бутылку с горлышком.

Приготовление

Стерилизованные (или просто ошпаренные кипятком) стеклянные банки нужно неплотно наполнить сушеными грибами. Идеальный вариант – белый гриб, он самый ароматный. Затем нужно залить грибы рафинированным подсолнечным или оливковым маслом. По желанию можно добавить несколько горошин черного перца и любые сухие травы на ваш вкус – тимьян, орегано, чеснок и пр. Затем баночки плотно закрывают и ставят в темное прохладное место на две-три недели.

Ароматное грибное масло станет отличным дополнением к салатам, картофелю, кашам, вареникам и другим блюдам.

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Грибная икра

© пользователь @rybkin.anton в Instagram

Грибная икра – отличная закуска на все случаи жизни. Для этого можно использовать любые грибы – от опят до белых или ассорти из разных лесных грибов. Правда, немного повозиться с ней придется.

Ингредиенты:

Лесные грибы – 1,5 кг

Лук репчатый – 0,5 кг

Морковь – 0,4 кг

Томатная паста – 1 столовая ложка

Растительное масло – 250 мл

Уксус 9% - 2 столовые ложки

Соль – 50 г (по вкусу)

Лавровый лист, душистый перец, перец горошком, корица – по вкусу.

Приготовление

Грибы необходимо перебрать и промыть, затем погрузить в кипящую воду и добавить соль. Варить, помешивая и снимая пену, около 25-30 минут. Затем откинуть грибы на дуршлаг, дать стечь, пропустить через мясорубку или воспользоваться блендером.

Лук и морковь очистить, порезать небольшими кубиками и обжарить на растительном масле, затем пропустить через мясорубку и перемешать с грибами. К грибной массе добавить уксус, томатную пасту и растительное масло, все тщательно перемешать, а потом разложить в стерилизованные банки и закатать. Хранить икру в прохладном месте.

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Грибная солянка

Грибная солянка – супер-закуска, отмечают опытные хозяйки. Правда, на кухне придется провести пару часов, но результат того стоит.

Ингредиенты:

Грибы лесные отварные — 1,5 кг

Капуста белокочанная — 1,5 кг

Лук репчатый — 0,5 кг

Морковь — 0,5 кг

Соус томатный — 3-4 столовых ложки

Масло растительное — 200 мл

Уксус 6% — 50 г

Сахар — 50 г

Соль — 50 г

Специи – по вкусу

Приготовление

Грибы нужно промыть, отварить и нарезать на небольшие кусочки. Потом почистить овощи, нашинковать капусту, репчатый лук нарезать кубиками, а морковь – потереть на крупной терке.

В глубокую толстостенную кастрюлю выкладываем грибы, лук и морковь, добавляем растительное масло и ставим кастрюлю на огонь. Овощи тушим, помешивая, около 30 минут. Затем добавляем в кастрюлю сахар и соль, томатную пасту и тушим на сильном огне около 5 минут.

После этого выкладываем в кастрюлю капусту и тушим солянку около 40 минут, не забывая помешивать, чтобы не пригорела. В заключение добавляем любимые специи и уксус, снова все перемешиваем и выключаем огонь.

Пока грибы с овощами тушатся, простерилизуйте банки с крышками. Горячую солянку разложите по банкам, закатайте и в перевернутом состоянии под одеялом оставьте до полного остывания. Храните солянку в прохладном темном месте.

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Экспресс-засолка и мариновка

© пользователь @marianna_e в Instagram

Маринованные грибочки, в идеале – белые или маслята, это классика. Опытная хозяйка поделилась рецептом маринада, который подойдет практически к любым видам грибов.

На 1 кг грибов потребуется:

Соль – 2 столовых ложки

Сахар – 2 столовых ложки

Лавровый лист – 3-4 шутки

Сушеная гвоздика – 2 штуки

Черный перец – 6 горошин

Душистый перец – 4 горошины

Небольшой зонтик укропа

Зубчик чеснока

Уксус 9% - 2 столовых ложки

Приготовление

Грибы почистить и тщательно промыть, залить водой, довести до кипения, снять пену, подсолить и варить в течение 10 минут. Откинуть на дуршлаг. Снова залить водой из расчета примерно 1,3 литра на 1 кг грибов. Довести до кипения, снова снять пену и убавить огонь до минимума. Добавить все специи и варить около 20 минут. В самом конце добавить уксус и разлить по стерилизованным банкам. Закрыть банки стерилизованными крышками и перевернуть вверх дном до полного остывания, можно укутать. Хранить в прохладном темном месте.

Если не хочется возиться с банками, грибы можно засолить экспресс-способом прямо в кастрюле. Выложить в кастрюлю отварные грибы, добавить соль, специи, листья черной смородины, укроп, перец, порезать пару зубчиков чеснока. Затем придавить сверху прессом (накрыть тарелкой и поставить сверху банку с водой) и оставить солиться. Через несколько дней соленые грибочки уже можно подавать к столу.