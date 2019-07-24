РИАМО - 24 июл. В столичном районе Коньково на данный момент почти 20 спортивных и детских площадок, ранее их было всего пять, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы сейчас находимся в типовом районе Юго-Западного округа - Коньково. Площадь квартала примерно 45 гектар, 60 зданий и сооружений, в том числе три школы, два детских сада, дом культуры и вокруг всех этих объектов сделано благоустройство. В этом районе когда-то было всего лишь пять различных досуговых площадок, сегодня их 17», - сказал Бирюков.

Он отметил, что по желанием москвичей создаются все спортивные и детские площадки.

«Надо сказать, что при реализации программы «Мой район» увеличиваются объемы работ, которые в этом году, в целом, по городу не сравнимы ни с какими предыдущими годами, которые делала Москва», - добавил Бирюков.

Новая московская программа «Мой район» ставит целью превратить столицу в город без окраин. Она направлена на создание нового уровня комфорта и единого качества жизни для всех жителей. Благодаря комплексному благоустройству в каждом районе должны быть свои качественные поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, парки, скверы, условия для занятий спортом.