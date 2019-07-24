РИАМО - 24 июл. Около 2 тысяч подмосковных СНТ передали свои электрические сети на баланс компании «Россети Московский регион», необходимые процедуры можно провести через личный кабинет, сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«С точки зрения садоводческих товариществ мы отменили требования по приведению оборудования в надлежащее состояние для приема к нам на баланс. Мы всех призываем передавать оборудование, принимаем в том виде, какой у них есть. Почти 2 тысячи садоводческих товариществ уже приняты на баланс», - сказал Ливинский.

Как уточняется в материале пресс-службы компании, по плану, до конца 2020 года эта цифра превысит 5 тысяч СНТ, что позволит снизить количество технологических нарушений, приводящих к отключению электричества. Кроме того, кардинально упрощена процедура технологического присоединения.

«У нас из 10 процедур количество уменьшилось до двух. Через личный кабинет все можно осуществлять. Почти 300 тысяч потребителей льготных групп мы присоединили, до 15 кВт. На общую мощность почти 3,8 МВт. Это самый большой объем по регионам в РФ», - заключил Ливинский.