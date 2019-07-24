РИАМО - 24 июл. В Подмосковье в среду ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду, жителей призвали быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 14 до 21 часа 24 июля по Московской области местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При дожде лучше оставаться дома, на улице использовать зонт, плащ, резиновые сапоги.

«Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила. Если вы в доме, то: по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку», – дополняется в сообщении.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн; отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Во время грозы также нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде. Автомобилистам стоит остановиться и закрыть окна.

При ветре надо закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ, перекрыть водопровод. На улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

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