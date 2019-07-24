РИАМО - 24 июл. Басманный суд Москвы назначил на 6 августа слушание уголовного дела бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов региона Алексея Кузнецова, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом вынесено постановление о назначении открытого судебного заседания в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Кузнецова Алексея Викторовича, обвиняемого в совершении 10 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, девяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 174.1 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, на 6 августа», - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья и иными соучастниками. За это время он похитил свыше 11 миллиардов рублей у областных организаций.

Деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Они были использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками совершил растрату бюджетных средств.

Работа по изобличению организованной преступной группы велась правоохранительными и следственными органами на протяжении 10 лет.