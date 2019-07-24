РИАМО - 24 июл. За последние десять лет содержание нефтепродуктов и металлов-примесей в Москве-реке сократилось в два раза, снижение по показателю аммонийного азота после 2015 года составило 42%, сообщила журналистам в среду начальник отдела мониторинга воды ГПБУ «Мосэкомониторинг» Виктория Мазлова.

За качеством воды в Москве-реке следит судно «Экопатруль», на борту которого находится оборудование для экспресс-анализа воды.

«На нижнем участке Москвы-реки удалось добиться снижения загрязнения аммонийным азотом на 42%. Это произошло, в том числе, благодаря реконструкции Курьяновских очистных сооружений. Наиболее чистые участки расположены в верхней части реки. Но в целом мы наблюдаем устойчивую динамику улучшения качества воды на протяжении всей Москвы-реки. В два раза сократилась концентрация нефтепродуктов», - сказала Мазлова.

По ее словам, во время движения теплохода «Экопатруль» ведется анализ воды по десяти показателям, однако для полной картины также проводится анализ в стационарной лаборатории по 41 показателю.

«Мы следим за концентрацией веществ в воде, чтобы она была пригодна для нужд города. Здесь стоит статический насос, который качает воду. Вода проходит через каскад фильтров и попадает на анализаторы. Корабль ходит по восемь часов в день с понедельника по пятницу», - уточнил РИАМО ведущий эколог судна «Экопатруль» Игорь Тазин.

По словам заведующего лабораторией «Акватория-2М» Ильи Бреуса, судно также берет на пробу грунт, однако мощностей для его оперативного анализа на месте нет, в связи с чем образцы передают в лабораторию.

«Корабль функционирует с 2002 года. Таких кораблей всего три: в Москве, Санкт-Петербурге и Астрахани», - отметил капитан судна «Экопатруль» Алексей Чеканов.