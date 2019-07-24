РИАМО - 24 июл. На строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии московского метро приступили к отделочным работам – 2 тысячи квадратных метров платформы облицуют гранитными плитами, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосметрострой».

«Применение световых линий, индивидуальных светильников, алюминиевых сотовых панелей на контрасте с белым мрамором стен, светло-серым и черным гранитом на платформе символизируют стремительные воздушные потоки пролетевшего реактивного самолета. Завершить все отделочные работы планируем до конца года», – сказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

В настоящий момент основные конструкции станции готовы на 77%. Сейчас здесь монтируют подсистемы для алюминиевых реечных панелей, а также устанавливают эскалаторы. Кроме того, продолжаются работы по гидроизоляции. В перегонных тоннелях к станции «Лефортово» уже смонтирован ходовой рельс.

Проект, в рамках которого возводится станция БКЛ «Авиамоторная», предусматривает создание транспортно-пересадочного узла, который объединит пассажиропотоки с железнодорожной станции «Новая», двух линий метро и наземного общественного транспорта. Пассажиропоток новой станции составит порядка 400 тысяч человек в сутки.