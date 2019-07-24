РИАМО - 24 июл. Подготовка энергообъектов к осенне-зимнему сезону в Подмосковье идет по графику, сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Спасибо за поддержу развития сетевого комплекса. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов идет в графике, все в плановом порядке выполняем - и расчистку, и подготовку трансформаторного оборудования», - сказал Ливинский.

В осенне-зимний период 2018-2019 годов в Подмосковье, несмотря на погодные условия, не было зафиксировано ни одного технологического нарушения, связанного с массовым нарушением электроснабжения потребителей, уточняется в материале пресс-службы «Россетей».