РИАМО – 24 июл. Врачи Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) сумели предотвратить развитие ювенильного ревматоидного артрита у 8-летнего мальчика, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранняя диагностика заболеваний у детей крайне важна для нормального развития ребенка и предотвращения возможных последствий, в том числе – инвалидизирующих. К примеру, крайне важно, как можно раньше обнаружить заболевание в случае ювенильного ревматоидного артрита – прогрессирующего деструктивно-воспалительного поражения суставов у детей.

«Согласно мировой статистике, при данном заболевании есть так называемое «окно возможностей» – три месяца, когда заболевание можно остановить. При адекватном лечении и регулярном наблюдении у врача возможна длительная ремиссия без выраженных деформаций и утраты функции суставов. Ребенок сохраняет привычное качество жизни, имеет возможность учиться без ограничений, в дальнейшем – работать по выбранной профессии», – отмечается в сообщении.

В случае несвоевременной диагностики и лечения заболевание приводит к развитию осложнений, выраженных в ограничении движений в суставах и инвалидизации.

В июле во второе педиатрическое отделение МОКДЦД поступил 8-летний ребенок с подозрением на остеомиелит.

«Несколько месяцев назад играя в футбол, мальчик почувствовал острую боль в колене. Вскоре нога отекла и появилась высокая температура», – поясняется в материале.

После осмотра врачей по месту жительства и рентгеновского исследования ребенка положили в хирургическое отделение больницы, где начали лечение воспалительного заболевания коленного сустава. Однако оттек не проходил, и к нему добавились боли в голеностопном суставе.

Благодаря налаженной в Подмосковье четкой маршрутизации пациент был оперативно направлен в Московский областной консультативно-диагностический центр для детей. После тщательного обследования специалисты установили дебютную стадию ювенильного ревматоидного артрита. Уже после начала базисной терапии состояние ребенка значительно улучшилось.

«Впереди большое комплексное лечение. Однако страшных последствий, которое несет это заболевание, удалось избежать», – подчеркнула главный детский ревматолог, заместитель главного врача МОКДЦД Юлия Котова.

В свою очередь главный врач МОДЦД Нурисо Одинаева дополнила, что для профилактики обострений ювенильного ревматоидного артрита нужно избегать инсоляции, переохлаждения, смены климатического пояса, ограничить контакты с инфекционными больными.