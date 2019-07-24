РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июл. Мусорные навалы убрали у подъездов дома на улице Пушкина в Балашихе по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на несанкционированные навалы бытового мусора и несвоевременный вывоз отходов во дворе дома №4 на улице Пушкина. Она отметила, что обслуживающая организация не хочет замечать навалы мусора у всех четырех подъездов дома, и попросила провести разъяснительную работу о правилах хранения, складирования и вывоза мусора. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Рассмотрев обращение по вопросу содержания территории по адресу: Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пушкина, дом №4, сообщаем, что работы по уборке территории проведены», – сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.