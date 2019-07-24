РИАМО - 24 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил значительное сокращение числа отключений электричества в регионе благодаря работе энергетиков, партнерство с «Россетями» для Подмосковья является стратегическим.

«Очень важная тема - это аварии. Раньше нет-нет, да они встречались. Сейчас благодаря оцифровке, благодаря дублированию, которое вы демонстрировали в Истре год назад при представительстве председателя правительства, у нас (число - ред.) жалоб на отключение электричества из-за аварий, из-за нарушений уже стремится к нулю. Это очень важная работа, я бы хотел поблагодарить всех энергетиков», - сказал Воробьев в ходе встречи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским.

Воробьев отметил, что партнерство с «Россетями» для региона является стратегическим. Особое внимание уделяется работе с физическими лицами, подключению СНТ, коттеджных поселков, новых микрорайонов, обустройству инфраструктуры индустриальных парков.

«Для нас это является залогом экономической стабильности, хочу поблагодарить вас за ряд индустриальных территорий, которые вместе с вами мы смогли обеспечить всем необходимым, в частности, «Есипово», где сегодня уже работают Mercedes и другие резиденты. Во многом эта работа была успешно реализована при поддержке «Россетей», - заключил глава региона.