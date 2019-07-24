РИАМО - 24 июл. В Зеленограде 29 июля пройдет первая встреча в рамках проекта по информированию москвичей о возможности приобретения машино-мест напрямую у города, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

В настоящий момент в Зеленоградском административном округе Москвы на городские аукционы выставлено более 500 городских машино-мест размером от 10,7 до 24,2 квадратного метра.

«Для своевременного информирования москвичей запущена серия встреч, на которых расскажут, как выбрать и приобрести напрямую у города парковочное место около дома. Специалисты проконсультируют по всем вопросам и покажут машино-места», - сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Первая презентация «Как купить машино-место напрямую у города» пройдет 29 июля в 18:00 по адресу: Зеленоград, корпус 2025. Уже 5 августа в управе района Старое Крюково пройдет второй семинар по покупке мест для парковки автомобилей. Принять участие в мероприятиях можно абсолютно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Всего в различных районах столицы выставлено на открытые торги более 1 тысячи машино-мест. Торги по ним пройдут в июле, августе и сентябре 2019 года. Более подробно узнать о существующих лотах и ознакомиться с их документацией можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машино-мест».