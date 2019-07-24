РИАМО - 24 июл. Ультраполярное вторжение ожидается в Московском регионе в начале следующей недели, в некоторых городах могут быть установлены рекорды самой низкой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В среду в Московской области ожидаются сильные дожди с грозами. 25 июля характер погоды существенно не изменится: в Центральном регионе по-прежнему будет дождливо, однако температурный фон возьмет курс на тепло. Воздух может прогреться до плюс 23-28 градусов. Тепло будет радовать жителей Московской области до 27 июля включительно, а дождей с каждым днем будет все меньше.

«В воскресенье погода резко изменится! <…> Центральную часть страны ультраполярное вторжение холодной воздушной массы достигнет в воскресенье, столбики термометров резко устремятся вниз. В Московском регионе днем 28 июля воздух сможет прогреться лишь до плюс 18-23 градусов, а в понедельник и вторник, по предварительному прогнозу, – до плюс 13-18 градусов, в ночные часы будет около плюс 8», – говорится в сообщении.

Такая температура воздуха будет отставать от климатической нормы на 8, а местами и 10 градусов, в некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры.

Для Москвы рекорд минимальной температуры 29 июля приходится на 1916 год (плюс 5,6 градуса), 30 июля – на 2006 год (плюс 7,6), 31 июля – на 1971 год (плюс 6,1).

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