РИАМО – 24 июл. В среду в столице пройдет сильный дождь, порывы ветра местами могут достигать до 15 метров в секунду, ожидается гроза, горожан призвали быть осторожными, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«24 июля в период с 14:00 до 21:00 по городу Москве местами ожидается гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду – говорится в сообщении.

Находясь на улице при сильном ветре, нужно обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Водителям также следует быть внимательнее, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить автолюбителя и спровоцировать ДТП.

Пешеходам следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев, обходить дома с неустойчивой кровлей. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.