РИАМО – 24 июл. В подмосковных Котельниках с 5 августа проведут акцию по профилактике выпадения детей из окон, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«С 5 по 19 августа на территории городского округа Котельники проводится акция «Безопасные окна». Цель мероприятия – обратить внимание родителей на возможные трагические последствия в результате выпадения несовершеннолетних из окон, а также на необходимость соблюдения правил безопасности», – говорится в сообщении.

Родителей просят не оставлять малолетних детей без присмотра в помещении с открытыми окнами. Также нужно установить на окна специальные замки или фиксаторы, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно. Нельзя ставить ребенка на подоконник и разрешать забираться на него.