РИАМО – 24 июл. Подмосковные центры «Мой бизнес» оказали поддержку уже более 400 предпринимателям региона, чаще всего туда обращались бизнесмены из Королева, Коломны, Можайска и Орехово-Зуева, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Муниципальные центры «Мой бизнес» в регионе создаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Это место, где действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Центр «Мой бизнес» объединяет на одной площадке все имеющиеся на территории региона организации инфраструктуры и институты развития», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

На сегодняшний день учреждения работают в Волоколамске, Дмитрове, Истре, Королеве, Люберцах, Коломне, Можайске, Солнечногорске, Реутове. В ближайшее время торжественно откроют офисы в Ногинске и Орехово-Зуеве, а также центральный офис «Мой Бизнес» в Московской области – в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №2.

По словам Хромова, наибольшее количество обращений в «Мой бизнес» отметили в Королеве, Коломне, Можайске и Орехово-Зуеве. В общей сложности за последние три месяца центры приняли более 400 предпринимателей.

«Наибольшее количество запросов было связано с мерами господдержки (почти 32%), на втором месте – вопросы, связанные с землей и недвижимостью для бизнеса (более 26%). 22% обратившихся в центры «Мой бизнес» получили помощь в открытии своего дела. Обращения предпринимателей также были связаны с получением лицензий и разрешений, подключением к сетям, участием в закупках, взаимодействием с контрольно-надзорными органами», – отметил Хромов.

Он добавил, что на уровне муниципальных офисов будут решаться проблемы развития бизнеса на местах, оказываться комплекс услуг для бизнеса, таких как регистрация, оформление документов, подбор помещений, техническое присоединение, обучение и другие вопросы.

Среди вопросов, решенных центрами «Мой бизнес», – содействие в поиске помещения для открытия частного детского сада в Волоколамске, земельного участка для развития швейного производства в Солнечногорске, подключении водоснабжения предприятию в Реутове, открытии нестационарных торговых объектов в Орехово-Зуеве.

Также предпринимателям помогли в газификации фермы и подборе участка для предприятия по разведению и переработки рыбы в Можайске, подготовке документов для внешнеэкономической деятельности предприятия из Королева, оказали информационное содействие в развитии спортивного бара-музея в Истре.

Центры «Мой бизнес», как правило, решают проблемы предпринимателей менее, чем за пять рабочих дней. Все услуги центров оказываются бесплатно.