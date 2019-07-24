РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. В четырех многоквартирных домах Подольска 31 июля временно отключат электроэнергию из-за плановых работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 31 июля с 9:00 до 16:00 в связи с плановыми работами не будет подаваться электроэнергия на жилые дома по адресам: Красногвардейский бульвар, дома №№39, 41А, 41/1; улица 43 Армии, дом №3», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.