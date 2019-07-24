РИАМО – 24 июл. Жители Подмосковья с начала 2019 года оформили свыше 17 тысяч социальных услуг через мобильное приложение, самой популярной услугой в этом приложении оказался раздел «Долголетие в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала года через мобильное приложение «Мобильный центр социальных услуг» жителями Подмосковья оформлено более 17 тысяч заявлений. С помощью приложения можно заказать услуги сиделки или социального такси, оставить заявку на средства реабилитации или помощь волонтеров, а также связаться с круглосуточными службами социального сопровождения», – отметила Забралова.

Она добавила, что самой популярной услугой в этом приложении оказался раздел «Долголетие в Подмосковье». С его помощью свыше 5 тысяч пенсионеров записалось на любимые занятия.

Для того чтобы записаться на бесплатные занятия, в электронном сервисе «МЦСУ» нужно зайти в раздел «Долголетие в Подмосковье», затем необходимо отправить заявку, указав муниципалитет, учреждение и желаемое занятие. После с пользователем свяжется оператор, чтобы уточнить и принять заказ.

«В Подмосковье более 5 тысяч активных пользователей нашего мобильного приложения «МЦСУ», только в этом году через приложение было оформлено 4 тысячи заявок на приобретение технических средств реабилитации, 2,5 тысячи вызовов социального такси и 4,5 тысячи заявлений на предоставление социальной сиделки», – подчеркнула в свою очередь министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По итогам голосования на портале «Добродел», в котором приняли участие более 20 тысяч жителей области, определены топ-10 самых популярных занятий у пенсионеров, среди них: плавание, туристические поездки, компьютерные курсы, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога. Возглавила список скандинавская ходьба.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 10 июня этого года пенсионеры могут бесплатно посещать эти активности в социальных центрах региона.